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Ветераны ВОВ с 23 апреля смогут бесплатно ездить в поездах дальнего следования
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Ветераны ВОВ с 23 апреля смогут бесплатно ездить в поездах дальнего следования

Никита Абрамов

Транспорт

С 23 апреля РЖД восстановят бесплатный проезд в поездах дальнего следования для ветеранов ВОВ. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщили в пресс-службе компании.

— С 23 апреля холдинг «РЖД» на бессрочной основе восстанавливает бесплатный проезд на поездах дальнего следования участникам и инвалидам Великой Отечественной войны с одним сопровождающим, — говорится в сообщении.

В пресс-службе также напомнили, что в прошлом году данной возможностью нельзя было воспользоваться в связи с эпидемиологической ситуацией в России. Отмечается, что ветераны ВОВ вместе с одним сопровождающим в любое время смогут совершать неограниченное количество поездок. Данная возможность распространяется на вагоны всех классов всех поездов дальнего следования.

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