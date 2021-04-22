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Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ-2021
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ-2021

Никита Абрамов

Образование

Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор утвердили расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году. Он начнется 31 мая с экзамена по географии, литературе и химии. Об этом стало известно в четверг, 22 апреля.

— Утвердить следующее расписание проведения Единого государственного экзамена (далее — ЕГЭ) в 2021 году... 31 мая (понедельник) — география, литература, химия, — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что экзамен по русскому языку будет разбит на два дня — 3 и 4 июня.

В понедельник, 7 июня, пройдет профильный экзамен по математике, 11 июня — физика и история, 15 июня — обществознание, 18 июня — иностранные языкии биология.

Раздел «Говорение» школьники будут сдавать два дня подряд — 21 и 22 июня. Экзамен по информатике и ИКТ, который в 2021 году впервые пройдет на компьютерах, также разбит на два дня — 24 и 25 июня.

ЕГЭ по всем предметам будет начинаться в 10:00, согласно региональному времени.

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