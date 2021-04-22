РЖД запустили туристический поезд из Москвы до Элисты

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

РЖД запустили поезд, который будет курсировать из Москвы в Калмыкию. Церемония запуска прошла на Казанском вокзале. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщило ТАСС.

Поезда состоят из 11 вагонов, среди которых купе, плацкарт, купейный штабной вагон, вагон-ресторан и вагон-бар. Вместимость поезда составляет 300 пассажиров.

Туристический поезд будет курсировать из Москвы до Элисты. Отличительная особенность состава заключается в том, что обстановка вагонов оформлена в стилистике 70–80-х годов XX века. Кроме того, для удобства пассажиров в основных отсеках плацкарта сняты верхние полки.

Поезд прибудет в Элисту 24 апреля.

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