«Он у меня под каблуком»: Анфиса Чехова показала нового «друга»

Фото: instagram.com/achekhova

Телеведущая Анфиса Чехова показала в Instagram своего нового «друга». Им оказался огромный плюшевый медведь.

Розовую игрушку звезда охарактеризовала как «многообещающего майамца» и заявила, что он у нее «под каблуком».

— Точнее под кроссовком, — уточнила девушка.

Подписчики по-разному отнеслись к приобретению артистки: «У мужчин совсем фантазии нестало. Дарят медведей и цветы», «О! Отлично! Еще и розовый», «На лапу не наступай-поссоритесь».

В итоге ведущая заявила, что розовый «товарищ» сподвиг ее остаться в Майами.

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