Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Он у меня под каблуком»: Анфиса Чехова показала нового «друга»
Фото: instagram.com/achekhova

«Он у меня под каблуком»: Анфиса Чехова показала нового «друга»

Полина Долганова

Звезды

Телеведущая Анфиса Чехова показала в Instagram своего нового «друга». Им оказался огромный плюшевый медведь.

Розовую игрушку звезда охарактеризовала как «многообещающего майамца» и заявила, что он у нее «под каблуком».

— Точнее под кроссовком, — уточнила девушка.

Подписчики по-разному отнеслись к приобретению артистки: «У мужчин совсем фантазии нестало. Дарят медведей и цветы», «О! Отлично! Еще и розовый», «На лапу не наступай-поссоритесь».

В итоге ведущая заявила, что розовый «товарищ» сподвиг ее остаться в Майами.

Читайте также: «Будьте собой»: Арзамасова призвала девушек не корректировать свою внешность

Анфиса Чеховадругмедведь
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где найти мужа: быстро, с комфортом и чтоб уж наверняка

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Папа, заплати мне за пятерку в школе

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не сдашь ЕГЭ — будешь «бутербродом»: как работает уличная реклама

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит платить психологам и коучам

Вадим Панов
Вадим Панов

«90 процентов чего угодно — полная чушь»: кто воспитает писателя

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Путин слов на ветер не бросает

Все мнения
О проекте
Читайте нас в