«Он у меня под каблуком»: Анфиса Чехова показала нового «друга»
Телеведущая Анфиса Чехова показала в Instagram своего нового «друга». Им оказался огромный плюшевый медведь.
Розовую игрушку звезда охарактеризовала как «многообещающего майамца» и заявила, что он у нее «под каблуком».
— Точнее под кроссовком, — уточнила девушка.
Подписчики по-разному отнеслись к приобретению артистки: «У мужчин совсем фантазии нестало. Дарят медведей и цветы», «О! Отлично! Еще и розовый», «На лапу не наступай-поссоритесь».
В итоге ведущая заявила, что розовый «товарищ» сподвиг ее остаться в Майами.
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