Актер «Каменской» Игорь Сигов узнал правду о своем внебрачном сыне

Фото: Instagram / Игорь Сигов

Актер сериала «Каменская» Игорь Сигов уже семь лет не живет со своей супругой Дианой. Несмотря на то, что они не оформили официальный развод, это не мешает ему встречаться с другими женщинами. Три года назад актер начал встречаться с Беллой Горовенко, которая имела двух сыновей Даниэля и Марка от своего супруга Константина.

Однако женщина заявила, что трехлетнего Марка она родила не от своего мужа.

— Когда мы знакомились, я не предполагал, что это перерастет в какие-то близкие отношения. Могу предположить, что младший от меня, — признался Сигов.

Генетический анализ, результаты которого огласили в эфире телепередачи «На самом деле», показал, что Белла обманывала актера. Вероятность того, что Константин, а не Сигов, является отцом Марка, составила 99,9 процента.

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