Актер «Каменской» Игорь Сигов узнал правду о своем внебрачном сыне
Актер сериала «Каменская» Игорь Сигов уже семь лет не живет со своей супругой Дианой. Несмотря на то, что они не оформили официальный развод, это не мешает ему встречаться с другими женщинами. Три года назад актер начал встречаться с Беллой Горовенко, которая имела двух сыновей Даниэля и Марка от своего супруга Константина.
Однако женщина заявила, что трехлетнего Марка она родила не от своего мужа.
— Когда мы знакомились, я не предполагал, что это перерастет в какие-то близкие отношения. Могу предположить, что младший от меня, — признался Сигов.
Генетический анализ, результаты которого огласили в эфире телепередачи «На самом деле», показал, что Белла обманывала актера. Вероятность того, что Константин, а не Сигов, является отцом Марка, составила 99,9 процента.
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