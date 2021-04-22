Анисина от меня бегала: Никита Джигурда - о настоящей любви и женитьбе после развода

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«Вечерка» продолжает рубрику «Зеркало для героя», где известные люди делятся своими мыслями и сокровенным. Сегодня актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и исполнитель песен Никита Джигурда рассказал «Вечерке» об отношении к возрасту, семье и соблазнении Марины Анисиной.

— Никита, поздравляем вас с прошедшим юбилеем! Но невозможно поверить, что вам уже 60.

— Я и сам этого не осознаю. Ощущаю себя лет на тридцать. Никак не больше. Смотрю на своих сверстников, и мне порой кажется, что они мои родители.

— И вы способны, как и раньше, не спать сутки, как было на праздновании вашего дня рождения, и при этом чувствовать себя легко.

— Да. Никаких вообще проблем. И праздник удался! Пришли поздравить несколько сотен человек. Я очень рад, что за последние полтора года, несмотря на объявленный по всему миру коронавирус, впервые собралась большая компания близких мне людей.

Наконец-то я увидел лица друзей без масок. Из Франции прилетела моя семья, где вообще объявлен комендантский час. Любимая жена, дочка и сын сделали невероятный подарок. Мы не виделись целый год. Презентов было невероятное количество: картины, в том числе и с моим изображением, оружие, топоры, ножи... Я не мог их разобрать несколько дней. Самое же главное — внимание друзей. То, что мы показали Европе и Западу, как можно и нужно радоваться жизни.

А мне ведь, кстати, по случаю моего юбилея предлагали 20 тысяч евро за то, чтобы я согласился отпраздновать его в центре Москвы в гламурном ресторане, который готов был накрыть поляну по высшему разряду для закрытой тусовки на 100 человек. Я отказался! Друзей не предаю. Как им потом в глаза смотреть? И, конечно, моей супруге богине Анис.

— Помню, как при первой же встрече с Мариной Анисиной на проекте «Танцы на льду» вы сказали, что олимпийская чемпионка будет вашей.

— Ее три года уговаривали принять участие в этой программе. Маринка хотела, чтобы мужчина, с которым ей предстояло покорять лед, имел высокий рост и чувство юмора и выглядел красивее, чем обезьяна. Анисина ставила перед собой цель — победить. Для нее это было крайне важно, чтобы партнер хорошо стоял на льду. А я последний раз это делал лет сорок назад. Тот день не забуду никогда, когда отправился с ней знакомиться, надев косуху, взяв в руки гитару и купив огромный букет белых роз.

— И что тогда услышали при встрече?

— Ой, извините, я вас не знаю. Я ответил — нестрашно, мол, узнаешь. И добавил, что научу любить по-русски.

Маринка потом рассказывала, что всегда хотела найти мужчину сильнее себя, потому как очень устала быть сильной. Я и пришел. Хотя на тот момент Анисина не хотела ни выходить замуж, ни заводить любовника, да и в спонсоре она тоже не нуждалась. А я в первый же день признался ей в любви. Тогда я смело заявил о своем желании взять Маринку в жены и чтобы она родила мне такую же зеленоглазую богиню. Ибо я бог театра, а Анисина — богиня льда.

«Хи-хи, ха-ха, а я хочу, чтобы первым появился на свет мальчик. И, вообще-то, я приехала сюда побеждать, а не личную жизнь устраивать», — ответила мне тогда Маринка. В итоге вроде как договорились, что сначала создадим бога любви.

— Со стороны казалось, что Марина к вам равнодушна...

— Да. Она вела себя надменно. На людях демонстрировала министратор, влюбленная в меня, позвонила Анисиной и сказала, что Джигурде якобы заплатили денег, чтобы он ее соблазнил, а потом женился. Как в шоу-бизнесе бывает — свадьба, через полгода развод и шумиха.

— И вы стали буквально заваливать свою партнершу лирическими стихами.

— Да. Причем когда я их читал на творческих вечерах, зал устраивал овации, а Анисина твердила, что, когда в «Танцах на льду» победим, тогда, возможно, поговорим и о личном. Настолько она «болела» этим проектом.

— Приз зрительских симпатий дорогого стоит.

— Такое признание, конечно, было приятно, но богиня льда хотела большего. Постоянно просила меня работать над поддержками, а я очень боялся ее уронить. Вообще, считал, что уже победил, встретив Анисину — последнюю любовь в моей жизни. Другой уже точно не будет.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

— Когда вы предложили ей руку и сердце, она согласилась сразу?

—Я купил ей на день рождения кольцо с бриллиантом, сказал, чтобы она восприняла это как помолвку. Моя богиня сначала отказывалась брать дорогой подарок, согласилась лишь после того, как услышала, что, раз я ей не мил, уйду тогда с проекта, а кольцо выброшу. И еще добавил, что никогда не пользовался служебным положением, но раз она не хочет выходить за меня замуж, тогда заведу себе роман на стороне. Анисина заявила, что это шантаж. Я согласился. А как иначе?

— На тот момент Марина была в вас влюблена?

— По полной программе. Просто после того, как ей нажужжали о том, что я делаю все ради пиара, сильно сомневалась. Еще и мама ее была категорически против наших отношений. Она отмечала, что среди поклонников Марины числился даже князь Монако Альбер II.

— Несмотря ни на что, свадьбу вы все сыграли.

— Да. В итоге Анисина сдалась. Мне тогда было 46. Мы показали, что и в шоу-бизнесе есть настоящая любовь. Спустя время Маринка рассказала о том, что уже при первой нашей встрече, когда я только появился у ее дома в темных очках и косухе, она подумала — что-то будет... А позже призналась в том, что до встречи со мной много чего не знала и не понимала, я открыл для нее целый мир.

— Ваш брак продлился восемь лет, затем — развод, и в феврале этого года вы снова расписались.

— Скажу вам честно, так сложились обстоятельства, что мы были вынуждены развестись. Когда же Маринка позвонила мне и сказала, что сильно любит и хочет замуж, я ответил, что она даже себе не представляет, насколько вовремя это сделала, насколько я устал от всей этой жизни, которая без семьи не мила.

— Но вы ведь так и будете продолжать жить в разных странах...

— Пока по-другому никак. У детей там школа и занятия большим теннисом, у моей богини — фигурное катание. Все рядом. А я жить во Франции не хочу. Но мы каждый день на связи. Есть же скайп. Что касается верности, здесь я уверен в своей жене на сто процентов, как в себе самом. Знаю Анисину. Она брезгливая, надменная, великая. Для того чтобы ее соблазнить, нужно применить невероятные силы. Кстати, мне недавно позвонили из одного центрального издательства, хотят издать книгу о нашей любви.

ДОСЬЕ

Никита Джигурда родился 27 марта 1961 года в Киеве. После школы поступил в Киевский институт физической культуры. Был членом сборной УССР по гребле на байдарках и каноэ, кандидат в мастера спорта. В 1987 году окончил Щукинское театральное училище. Народный артист Чеченской Республики, заслуженный артист Кабардино-Балкарской АССР. Обладатель двух антипремий «Серебряная калоша».

Необычный голос из-за Высоцкого

Джигурда обладает рыкающим тембром голоса — еще будучи подростком, он несколько раз очень сильно перенапрягал горло, исполняя песни своего кумира Владимира Высоцкого. Впоследствии это все сказалось на звучании. Кто-то считает тембр Никиты пугающим, кто-то красивым и бархатным. В любом случае — он неповторим.

Образ богатыря

В 1987 году Никита Джигурда дебютировал в кино в главной роли в телесериале «Раненые камни» (на фото). А всенародная популярность пришла к нему после съемок в фильме «Любить по-русски», где он сыграл некоего нового богатыря. После ему много раз предлагали играть такой образ, но Джигурда не соглашался.

Родился в день театра

Подростком Джигурда демонстрировал успехи в спорте, имел КМС по гребле на каноэ, стал чемпионом Украины в составе сборной. После школы поступил в Киевский институт физкультуры, но, проучившись год, понял, что ему на роду написано стать артистом — узнал, что родился в Международный день театра. Играет по жизни. Никита Джигурда утверждает, что он артист и играет роль постоянно. Причем не только в кино, но и в жизни. Лишь узкий круг людей знает о том, какой он в реальности.

На самом деле он человек душевный, очень мудрый, глубокий. Актер некоторое время даже был членом одного тайного мистического общества.

Правильное воспитание

Джигурда старается воспитывать своих детей Мика-АнжелаКрист (на фото справа) и Эву-Владу так, чтобы они не были зависимы от гаджетов. Он хочет, чтобы цифровые девайсы дети использовали лишь для образования. Поэтому они получают в руки смартфон не больше чем на полчаса в день. И то только за успехи в учебе.

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