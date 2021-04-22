Вдовец Валентины Легкоступовой прокомментировал скандал о мошенничестве

Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

Вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов прокомментировал скандал на почве мошеннических действий по отношению к женщине по имени Тамара, в которых его недавно обвинили.

Инцидент произошел около 14 лет назад. Тогда женщина по имени Светлана помогала подруге продать недвижимость. Одними из возможных покупателей были Юрий и девушка Тамара, которые состояли в отношениях.

По словам Светланы, Тамара продала квартиру, забрала деньги из банка и передала их возлюбленному. Юрий Фирсов забрал всю сумму и исчез.

Подтвердить факт мошенничества смог бывший сосед Тамары, который уверяет, что видел Фирсова на лестничной клетке.

Сам мужчина отрицает все обвинения против него. Он уверяет, что не знает о существовании Тамары.

— В тот момент я был глубоко женатым человеком. Или вы предполагаете, что я уезжал от жены куда-то там на несколько месяцев и окучивал какую-то Тамару?, — возмутился мужчина в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Он также уверен, что травля против него является спланированной акцией.

Личность вдовца также интересует родственников певицы Легкоступовой, которые давно сомневаются в его честности.

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