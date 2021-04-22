«Мне комфортно»: Ангелина Вовк не исключила свадьбу с молодым певцом
Ангелина Вовк, 78-летняя телеведущая, не исключила, что в скором времени она может выйти замуж за 47-летнего певца Юлиана. В компании артиста ее заметили на съемках программы «Прямой эфир с Андреем Малаховым», где Юлиан постоянно ухаживал за телеведущей и оказывал ей всяческие знаки внимания.
Сама Вовк не скрывала удовольствия от ухаживаний певца.
— Юлиан очень галантный мужчина. Мы с ним знакомы уже почти 30 лет. Он всегда мне нравился, но тогда другое было время. Мы думали только о работе. Ни на что другое времени не оставалось. А сейчас — другое дело, — заявила Вовк.
Кроме того, телеведущая сказала, что не исключает брака с Юлианом.
— А почему нет? Я не такая старая, а он не такой молодой! С Юлианом мне комфортно, — цитирует Вовк «Собеседник».
Ранее Ангелина Вовк раскритиковала брак актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, заявив, что последняя уже «одной ногой в могиле».
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