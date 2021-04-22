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Валентина Гафта посмертно наградили призом ММКФ за вклад в мировой кинематограф
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Валентина Гафта посмертно наградили призом ММКФ за вклад в мировой кинематограф

Полина Долганова

Культура

Приз за вклад в мировой кинематограф 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) посмертно достался народному артисту РСФСР и актеру театра «Ленком» Валентину Гафту. Об этом заявил президент ММКФ Никита Михалков.

По его словам, Гафту удавалось сохранять абсолютную честность по отношению к людям на протяжении всей жизни. При этом он также был потрясающим актером.

— Я имел счастье с ним работать, наслаждение от этой детской чистоты, с одной стороны, и яростного юмора и испепеляющего, с другой стороны, — это невероятное соединение, — сказал Михалков на церемонии открытия кинофестиваля.

Приз забрала вдова актера Ольга Остроумова. Получая награду, она отметила, что ее супруг был бы очень рад такому вниманию, сообщает РИА Новости.

Валентин Гафт скончался 12 декабря 2020 года в возрасте 85 лет.

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Никита МихалковВалентин Гафткинофестиваль
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