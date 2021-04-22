Теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне

Андрей Рублев / Фото: Официальный Instagram-аккаунт Андрея Рублева / @andreyrublev

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Барселоне, обыграв испанца Альберта Рамоса.

Встреча спортсменов в третьем круге соревнования завершилась со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4.

В четвертьфинале Рублев сыграет с победителем матча между Роберто Баутиста-Агутом из Испании и Янником Синнером из Италии.

На данный момент россиянин располагается на седьмой строчке рейтинга АТР. В его активе уже есть восемь титулов под эгидой ассоциации.

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