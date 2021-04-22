Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне
Андрей Рублев / Фото: Официальный Instagram-аккаунт Андрея Рублева / @andreyrublev

Теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне

Полина Долганова

Спорт

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Барселоне, обыграв испанца Альберта Рамоса.

Встреча спортсменов в третьем круге соревнования завершилась со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4.

В четвертьфинале Рублев сыграет с победителем матча между Роберто Баутиста-Агутом из Испании и Янником Синнером из Италии.

На данный момент россиянин располагается на седьмой строчке рейтинга АТР. В его активе уже есть восемь титулов под эгидой ассоциации.

Читайте также: Исполком МОК одобрил предложение изменить девиз Олимпиады

Андрей Рублевтурнир по теннисутеннис
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где найти мужа: быстро, с комфортом и чтоб уж наверняка

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Папа, заплати мне за пятерку в школе

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не сдашь ЕГЭ — будешь «бутербродом»: как работает уличная реклама

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит платить психологам и коучам

Вадим Панов
Вадим Панов

«90 процентов чего угодно — полная чушь»: кто воспитает писателя

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Путин слов на ветер не бросает

Все мнения
О проекте
Читайте нас в