Теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Барселоне, обыграв испанца Альберта Рамоса.
Встреча спортсменов в третьем круге соревнования завершилась со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4.
В четвертьфинале Рублев сыграет с победителем матча между Роберто Баутиста-Агутом из Испании и Янником Синнером из Италии.
На данный момент россиянин располагается на седьмой строчке рейтинга АТР. В его активе уже есть восемь титулов под эгидой ассоциации.
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