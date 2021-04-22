Исполком МОК одобрил предложение изменить девиз Олимпиады

Олимпиада 2014. Церемония закрытия

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) одобрил предложение об изменениях в девизе Олимпиады. В него планируют добавить слово «вместе».

Изначально с предложением внести изменения в девиз ОИ выступил глава МОК Томас Бах.

После одобрения исполкома корректировки должны быть официально приняты на предстоящей сессии комитета, которая состоится во время Игр в Японии.

Согласно новому варианту, девиз Олимпиады будет звучать на русском языке следующим образом: «быстрее, выше, сильнее — вместе», сообщается на официальном сайте комитета.

Ранее стало известно, чтоМОК разрешил использовать музыку Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпийских играх.

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