Исполком МОК одобрил предложение изменить девиз Олимпиады
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) одобрил предложение об изменениях в девизе Олимпиады. В него планируют добавить слово «вместе».
Изначально с предложением внести изменения в девиз ОИ выступил глава МОК Томас Бах.
После одобрения исполкома корректировки должны быть официально приняты на предстоящей сессии комитета, которая состоится во время Игр в Японии.
Согласно новому варианту, девиз Олимпиады будет звучать на русском языке следующим образом: «быстрее, выше, сильнее — вместе», сообщается на официальном сайте комитета.
Ранее стало известно, чтоМОК разрешил использовать музыку Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпийских играх.
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