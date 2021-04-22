«Поцеловались один раз»: певец Юлиан прокомментировал слухи о свадьбе с Вовк

Фото: Instagram / певец Юлиан

Певец Юлиан прокомментировал слухи о его свадьбе с телеведущей Ангелиной Вовк. По его словам, один поцелуй не означает, что дело идет к свадьбе.

— Если люди поцеловались один раз — во время передачи поздоровались, то это еще не означает, наверное, свадьбы, — заявил Юлиан.

Кроме того, он отметил, что не желает распространения ненужных подробностей об отношениях с Ангелиной.

— Я вас умоляю, давайте мы не будем… Мне просто все звонят, я ничего пока не понимаю, о чем вообще идет речь, — цитирует певца 5-tv.ru.

Ранее Ангелина Вовк ответила на вопросы о свадьбе с певцом Юлианом. Оказалось, что она не исключает такой возможности.

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