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Королевский фотограф оценил вероятность отречения от престола Елизаветы II
Фото: www.instagram.com/lina_dolcevita/

Королевский фотограф оценил вероятность отречения от престола Елизаветы II

Никита Абрамов

В мире

Королевский фотограф The Sun Артур Эдвардс оценил вероятность отречения королевы Елизаветы II от престола. Он отметил, что монаршая персона почти год не появлялась на публике.

— Она полностью сошла со сцены, не считая пары появлений на ТВ и капитана Тома. Но не было совершенно никаких мероприятий с ее участием, — объяснил фотограф.

Однако Эдвардс сомневается, что королева добровольно оставит свой пост. Он считает, что Елизавета II будет работать, пока может.

Поводом для подобных обсуждений стал 95-й день рождения королевы, который прошел 21 апреля. Бывший придворный Роберт Джобсон еще в 2019 году заявил, что Елизавета II обдумывает передачу престола принцу Чарльзу, если она доживет до 95-летия, пишет Daily Express.

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фотографВеликобританияКоролева Елизавета II
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