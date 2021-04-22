Королевский фотограф оценил вероятность отречения от престола Елизаветы II
Королевский фотограф The Sun Артур Эдвардс оценил вероятность отречения королевы Елизаветы II от престола. Он отметил, что монаршая персона почти год не появлялась на публике.
— Она полностью сошла со сцены, не считая пары появлений на ТВ и капитана Тома. Но не было совершенно никаких мероприятий с ее участием, — объяснил фотограф.
Однако Эдвардс сомневается, что королева добровольно оставит свой пост. Он считает, что Елизавета II будет работать, пока может.
Поводом для подобных обсуждений стал 95-й день рождения королевы, который прошел 21 апреля. Бывший придворный Роберт Джобсон еще в 2019 году заявил, что Елизавета II обдумывает передачу престола принцу Чарльзу, если она доживет до 95-летия, пишет Daily Express.
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