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СМИ: Принц Гарри пообщался с отцом и братом
Фото: instagram.com/sussexroyal

СМИ: Принц Гарри пообщался с отцом и братом

Анастасия Колоскова

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Вскоре после церемонии похорон герцога Эдинбургского Филиппа, которая прошла в субботу, 17 апреля, состоялся разговор принца Гарри с его отцом принцем Чарльзом и братом принцем Уильямом. Об этом сообщило издание Sun со ссылкой на источники.

Уточняется, что встреча родственников произошла впервые после скандального интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри. Они разговаривали на протяжении почти двух часов вдали от камер в Виндзорском замке.

Инсайдер издания предположил, что разговор может стать первым шагом к примирению принца Гарри с отцом и братом, которого хотел принц Филипп.

Еще один источник предположил, что, несмотря на то, что тема разговора родственников остается неизвестной, вероятно, они затронули вопросы, связанные с интервью и выходом из королевской семьи герцогов Сассекских.

— Гарри и Уильям, кажется, сердечно общались друг с другом, когда выключились камеры, и это, по всей видимости, подготовило возможность для Чарльза присоединиться к ним, когда все остальные ушли, — цитирует инсайдера Sun.

Авторы материала предполагают, что принц Гарри может задержаться в Британии до дня рождения своей бабушки. В среду, 21 апреля, королеве Елизавете II исполнится 95 лет.

Напомним, принц Филипп скончался утром 9 апреля, не дожив два месяца до своего 100-летия.

Читайте также: Кончину принца Филиппа связали со скандальным интервью Меган Маркл

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