«Послушайте, пожалуйста»: Катя Лель рассказала о роли Льва Лещенко на старте карьеры

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Певица Катя Лель стала героиней программы «Настроение». Она рассказала о том, как начиналась ее карьера и какую роль в этом сыграл народный артист РСФСР Лев Лещенко. Фрагмент программы опубликован на странице певицы в Instagram.

Лель рассказала, что приехала в Москву в 1994 году. Она пошла в Парк Горького, где проходило какое-то мероприятие. Певица подошла к организатору, отдала ему свои кассеты с песнями и сказала, что очень хочет выступить на сцене. Мужчина послушал и ответил, что денег на выступление нет. Лель подчеркнула, что хочет просто выйти на сцену и спеть. В результате она исполнила одну из композиций.

Через какое-то время артистка шла из Парка Горького по Крымскому мосту. Она не могла решиться, вернуться ли на сцену к организатору мероприятия или уехать домой в Нальчик. Лель решила вернуться, подошла к сцене и увидела там Льва Лещенко. Она отдала ему ту же самую кассету.

— Я очень талантлива, я сама пишу песни, сама их исполняю, послушайте, пожалуйста, — сказала Лель.

Лев Лещенко послушал песни будущей звезды. Катя Лель считает, что с этого момента можно говорить о старте ее карьеры.

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