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ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина
Фото: Пресс-служба ХК ЦСКА

ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина

Кирилл Николаев

Спорт

Столичный ЦСКА обыграл омский «Авангард» в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина. Встреча прошла в Балашихе в четверг, 22 апреля, и завершалась со счетом 2:1 в пользу «красно-синих».

Счет в матче открыл американский нападающий «Авангарда» Рид Буше. ЦСКА ответил точными бросками Константина Окулова и Максима Шалунова.

Таким образом, московская команда вышла вперед в финальной серии со счетом 2:1. Четвертый матч пройдет также в Балашихе в субботу, 24 апреля.

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хоккейАвангардЦСКА
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