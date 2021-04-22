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Блогер раскрыла секрет похудения на 20 килограммов без диет
Фото: pixabay.com

Блогер раскрыла секрет похудения на 20 килограммов без диет

Никита Абрамов

Здоровье

Австралийский блогер Бри Лихан раскрыла секрет, как ей удалось похудеть на 20 килограммов без использования диет. По ее словам, нужно просто употреблять правильные продукты.

Сама Лихан употребляет только те продукты, которые позволяют ей дольше всего оставаться сытой. Таким образом, получается, что при меньшем употреблении блюд также снижается количество калорий. Например, вместо чипсов она ест попкорн.

— В попкорне содержится мало калорий, но он очень хорошо насыщает ваш организм — вы можете есть его в больших количествах, — объяснила блогер.

Кроме того, она разработала рецепт низкокалорийной пиццы, где вместо теста используется батат. На десерт австралийка предпочитает пирожные с заварным кремом, пишет The Sun.

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