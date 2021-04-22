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Полицейских задержали в Москве за взятку в размере 12 миллионов рублей
Фото: moscow-live

Полицейских задержали в Москве за взятку в размере 12 миллионов рублей

Кирилл Николаев

Происшествия

В Москве задержаны трое полицейских, которые подозреваются в получении взятки в размере 12 миллионов рублей. Об этом в четверг, 22 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

По данным следствия, в апреле 2021 года полицейские хотели получить взятку в размере 12 миллионов рублей. За эту сумму они обещали принять определенные процессуальные решения. Полицейских задержали при передаче денег.

В отношении начальника следственного отдела ОМВД России по району Солнцево, его заместителя, а также участкового уполномоченного полиции возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки организованной группой, совершенное в особо крупном размере». В ближайшее время им предъявят обвинение.

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