Столичные полицейские задержали подозреваемого в серии краж из автомобилей

Фото: pixabay.com

Россия, Москва, улица Генерала Кузнецова Карта всех событий

Полицейские задержали 40-летнего ранее судимого жителя столицы за серию краж из автомобилей. Установлена его причастность к шести аналогичным преступлениям. Об этом в четверг, 22 апреля, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.

По предварительной версии, мужчина орудовал на парковках в районе Выхино-Жулебино. Он разбивал стекла машин на улицах Генерала Кузнецова и Маршала Полубоярова, а затем похищал все ценное из салона. В частности, он присвоил шесть видеорегистраторов и один радар-детектор.

Уточняется, что похищенное москвич успел продать, а вырученные деньги потратить на свои нужды.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Также в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее «ВМ» сообщала, что посетительница столичного магазина избила мужчину разделителем товара.

Читайте также: Появилось видео крупной аварии на Волгоградском проспекте столицы