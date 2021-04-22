Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Столичные полицейские задержали подозреваемого в серии краж из автомобилей
Фото: pixabay.com

Столичные полицейские задержали подозреваемого в серии краж из автомобилей

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, улица Генерала Кузнецова Карта всех событий

Полицейские задержали 40-летнего ранее судимого жителя столицы за серию краж из автомобилей. Установлена его причастность к шести аналогичным преступлениям. Об этом в четверг, 22 апреля, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.

По предварительной версии, мужчина орудовал на парковках в районе Выхино-Жулебино. Он разбивал стекла машин на улицах Генерала Кузнецова и Маршала Полубоярова, а затем похищал все ценное из салона. В частности, он присвоил шесть видеорегистраторов и один радар-детектор.

Уточняется, что похищенное москвич успел продать, а вырученные деньги потратить на свои нужды.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Также в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее «ВМ» сообщала, что посетительница столичного магазина избила мужчину разделителем товара.

Читайте также: Появилось видео крупной аварии на Волгоградском проспекте столицы

задержаниекражаполиция
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где найти мужа: быстро, с комфортом и чтоб уж наверняка

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Папа, заплати мне за пятерку в школе

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не сдашь ЕГЭ — будешь «бутербродом»: как работает уличная реклама

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит платить психологам и коучам

Вадим Панов
Вадим Панов

«90 процентов чего угодно — полная чушь»: кто воспитает писателя

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Путин слов на ветер не бросает

Все мнения
О проекте
Читайте нас в