Появилось видео крупной аварии на Волгоградском проспекте столицы

Фото: Moscow-Live

Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

Такси въехало в припаркованные машины на юго-востоке столицы. Момент аварии попал на запись одной из камер видеонаблюдения, которуюв четверг, 22 апреля, опубликовал Telegram-канал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Инцидент произошел в одном из дворов на Волгоградском проспекте. Такси протаранило четыре припаркованных автомобиля и влетело в дерево.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

Ранее «ВМ» сообщала, что из-за столкновения пострадал пассажир такси. При этом сам водитель с места происшествия скрылся. Его разыскивают правоохранительные органы.

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