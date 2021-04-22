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Юрий Бутусов стал лучшим режиссером по версии премии «Золотая маска-2021»
Фото: Александр Иванишин / пресс-служба

Юрий Бутусов стал лучшим режиссером по версии премии «Золотая маска-2021»

Никита Абрамов

Культура

Лауреатом российской национальной премии «Золотая маска-2021» в номинации «Лучшая работа режиссера в драмтеатре» стал Юрий Бутусов. Об этом стало известно в четверг, 22 апреля.

Одновременно с ним на премию в этой категории номинировались более 20 претендентов. Среди номинантов присутствовали Андрей Могучий, победитель прошлого года Дмитрий Крымов, Борис Юхананов. Жюри выбрало Бутусова из-за его постановки в Вахтанговском театре «Пер Гюнт».

Церемония награждения проходила в четверг, в концертном зале «Зарядье». Отмечается, что мероприятие проводилось с соблюдением всех эпидемиологических норм, пишет РИА Новости.

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