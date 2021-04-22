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Человек погиб в аварии на Московском большом кольце
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Человек погиб в аварии на Московском большом кольце

Татьяна Плотникова

Происшествия

Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе А108 (Московском большом кольце). Об этом в четверг, 22 апреля, рассказал источник «ВМ» в экстренных службах.

Авария произошла на внешней стороне трассы в районе подъезда к Дмитрову. Столкнулись автомобиль и мотоцикл. После ДТП мотоцикл загорелся.

Мотоциклист погиб, водитель автомобиля госпитализирован.

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