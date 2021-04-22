Человек погиб в аварии на Московском большом кольце

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе А108 (Московском большом кольце). Об этом в четверг, 22 апреля, рассказал источник «ВМ» в экстренных службах.

Авария произошла на внешней стороне трассы в районе подъезда к Дмитрову. Столкнулись автомобиль и мотоцикл. После ДТП мотоцикл загорелся.

Мотоциклист погиб, водитель автомобиля госпитализирован.

Читайте также: Три человека пострадали в аварии на юго-западе Москвы