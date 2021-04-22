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Три человека пострадали в аварии на юго-западе Москвы
Фото: Следственный комитет РФ

Три человека пострадали в аварии на юго-западе Москвы

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, район Капотня, 5-й квартал Карта всех событий

ДТП с тремя пострадавшими произошло на юго-востоке столицы. Об этом в четверг, 22 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в 5-м квартале Капотни. По данным источника, столкнулись Mitsubishi и Жигули. Уточняется, что двое из пострадавших находились в салоне отечественной легковушки.

Из-за аварии временно перекрыто движение на двух полосах.

Ранее «ВМ» сообщала, что столичные полицейские задержали подозреваемого в серии краж из автомобилей.

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