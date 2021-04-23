«Немедленно проверить эмпирически»: Меньшова заинтересовалась оценкой характера по группе крови

Фото: Youtube / Agata Muceniece

Телеведущая и актриса Юлия Меньшова заинтересовалась теорией о том, что характер человека зависит от его группы крови.

В своем Instagram звезда рассказала, что в Японии данная теория получила широкое распространение. По группе крови выбирают и партнеров для свидания, и сотрудников для компаний.

Меньшова предложила подписчикам проверить теорию на практике и, основываясь на описании основных черт характера в зависимости от группы крови, определить, какая группа у телеведущей.

Подписчики Меньшовой не смогли прийти к единому мнению, предлагая все варианты — с первой по четвертую группу. В комментариях также отмечали, что звезде присущи черты характера, приписываемые всем группам крови.

Ранее Юлия Меньшова рассказала, зачем она вела личный дневник.

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