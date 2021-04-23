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В московском «Динамо» рассказали, как будут привлекать новых болельщиков
Фото: twitter.com/fcdynamo

В московском «Динамо» рассказали, как будут привлекать новых болельщиков

Татьяна Плотникова

Спорт

Московский футбольный клуб «Динамо» будет использовать различные методы, чтобы привлечь новых болельщиков, а также возродить интерес у старых фанатов команды. Об этом в четверг, 22 апреля, рассказал генеральный директор клуба Павел Пивоваров.

Как отметил Пивоваров, прежде всего привлечение болельщиков осуществляется за счет открытости: «большие клубы создают комьюнити, соединяют людей». Гендиректор «Динамо» пояснил, что клуб является открытым сообществом, в которое «может прийти каждый и стать его частью, оставаясь при этом собой».

Кроме того, успешная команда отражает жизнь и культуру своих болельщиков, поэтому задача заключается в том, чтобы «быть в трендах, а в идеале — и самим задавать их». С этой целью «Динамо» производит контент на собственной медиаплощадке, стараясь сделать его интересным, современным, привлекательным.

Стадион клуба, «ВТБ Арена», также отвечает всем мультиразвлекательным стандартам.

— Хотим, чтобы у гостей, которые пришли впервые, сформировался позитивный опыт соприкосновения с «Динамо», чтобы они возвращались к нам снова и снова, — рассказал Пивоваров.

Важной задачей также является возрождение интереса у старых болельщиков «Динамо», отметил гендиректор клуба. Он рассказал в интервью газете «Спорт-Экспресс», что «хотя те, кто следит за "Динамо", сейчас не всегда прочно соединены с самим клубом, мы стараемся возродить и укрепить эту связь, активировать нашу аудиторию».

В настоящее время «Динамо» (Москва) занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 46 очков в 26 матчах.

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