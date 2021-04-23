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Подозреваемых в серии угонов машин задержали в Подмосковье
Фото: ГУ МВД РФ по Московской области

Подозреваемых в серии угонов машин задержали в Подмосковье

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов Московской области задержали двоих мужчин по подозрению в совершении ряда автомобильных краж. Об этом в пятницу, 23 апреля, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел РФ.

Как уточняет ведомство, злоумышленники по ночам с помощью специального оборудования для вскрытия замка и запуска двигателя угоняли с неохраняемых стоянок иномарки определенной модели. Затем, используя подложные государственные номерные знаки, они отгоняли машины в отстойник.

Следствие полагает, что подозреваемые причастны к кражам двух иномарок на территориях городских округов Черноголовка и Щелково. Общая сумма причиненного материального ущерба составила около миллиона рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Похищенные автомобили найдены, один из них возращен владельцу. Суд санкционировал взятие задержанных под стражу, сообщает «МВД Медиа».

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угон автомобилязадержание подозреваемыхМосковская область
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