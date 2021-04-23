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Главу Минтруда попросили упростить покупку жилья на маткапитал
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Главу Минтруда попросили упростить покупку жилья на маткапитал

Татьяна Плотникова

Общество

Депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров обратился к министру труда и социального развития Антону Котякову с предложением снять временное ограничение на использование материнского капитала для покупки недвижимости без ипотеки.

В соответствующем письме Федоров напомнил, что в настоящее время средства по программе «Материнский капитал» можно использовать для приобретения недвижимости. Однако воспользоваться ими непосредственно после рождения ребенка можно только в случае покупки жилья по ипотечному кредиту.

Как следствие, желающие купить недвижимость без ипотеки и нуждающиеся в жилье вынуждены ждать три года, пока цены растут, или все-таки должны взять кредит, отметил депутат.

Федоров просит оценить целесообразность изменения правил предоставления средств материнского капитала на приобретение недвижимости без кредитных инструментов, а именно позволить семьям обращаться за получением данных средств непосредственно после рождения ребенка, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что российское правительство упростило доступ к рефинансированию ипотеки получателям материнского капитала.

Читайте также: Юрист разъяснила новшества программы материнского капитала 2021 года

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