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Эксперты Роскачества рассказали о влиянии гаджетов на детей
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Эксперты Роскачества рассказали о влиянии гаджетов на детей

Полина Долганова

Дети

Эксперты Роскачества рассказали о негативном влиянии гаджетов и социальной сети TikTok на детскую психику.

По мнению детского и семейного психолога Екатерины Кес, раннее знакомство с гаджетами и чрезмерное времяпровождение в них идет вразрез с возрастными, конкретными и очень важными задачами: изучать свойства окружающего мира, манипулировать предметами, изучать возможности и способности своего тела.

Как отмечает специалист, после регулярного многочасового потребления огромных потоков различной и не связанной между собой информации у детей формируется поверхностное восприятие и мышление. После такого «винегрета» неглубокой информации, какую предоставляет, например, социальная сеть TikTok, ребенку становится крайне сложно изучать что-либо вдумчиво и внимательно.

Ирина Попова, семейный психолог, специалист по зависимостям и гештальт-терапевт считает, что риск воздействия на детей современных гаджетов пока еще не исследован до конца.

— Сталкиваются напрямую с этим только врачи-психологи и психиатры, к которым обращаются за помощью родители детей с нарушениями поведения, коммуникации, а в некоторых случаях аддикции в результате чрезмерного общения с гаджетами, — добавил эксперт.

Руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов дал несколько рекомендаций родителям «цифровых детей».

Во-первых, мамам и папам следует прибегать к программам родительского контроля, которые помогают настроить ограничения доступа к гаджетам.

Он также отметил, что детям не стоит пользоваться смартфонами во время перерывов от учебы, так как гаджеты очень сильно портят зрение — глазам необходимо давать отдохнуть.

Детей нужно научить пользоваться режимом чтения, чтобы нагрузка на зрение и мозг была меньше.

Специалист подытожил, что очень важно ограничить для детей использование телефонов перед сном. Излучаемый гаджетами синий свет вызывает чувство настороженности и влияет на биологические часы человека.

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