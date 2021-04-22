Россиянам рассказали, какие товары с дефектом нельзя вернуть в магазин

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В законодательстве РФ закреплен ряд товаров, которые нельзя вернуть в магазин. Об этом сообщил заместитель главы Роскачества Александр Борисов.

По его словам, речь идет об игрушках с двигателями, мотоциклах, автомобилях, а также катерах, лодках и яхтах. Также сдать в магазин нельзя технически сложные товары, несмотря на присутствие в них дефектов. К этой категории относятся вычислительная техника, включая компьютеры и устройства к ним, бытовая техника, фото- и видеокамеры и объективы, наручные и карманные часы, а также комплекты для спутникового телевидения, проекторы и игровые приставки.

— Для таких товаров предусмотрен сервис в виде ремонта и замены запасных частей. Но есть исключение. Если в ходе сервисных работ или в результате экспертизы будет установлен заводской брак, не предполагающий использование товара по назначению, то такой товар подлежит обмену на общих основаниях, — цитирует Борисова «Прайм».

Эксперт подчеркнул, что подобные ситуации регламентируются 25-й статьей закона «О защите прав потребителей».

Ранее сообщалось, где россияне планируют провести летний отпуск.

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