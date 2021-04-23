Реабилитолог перечислил упражнения от боли в суставах для дачников

Фото: pixabay.com

Врач-реабилитолог Александр Шишонин рассказал о гимнастике, которая позволит активно работающим на участках дачникам избежать проблем со спиной и суставами.

Медик посоветовал заранее работать над укреплением мышц и суставов при помощи упражнений. Тем же, кто не избежал боли в спине, следует оценить ее силу. При неострой боли, по словам врача, исправить ситуацию можно при помощи гимнастики. При этом улучшение можно почувствовать уже через 3-4 дня.

Тем же, кому боль не позволяет двигаться, Шишонин посоветовал соблюдать постельный режим и принимать нестероидные противовоспалительные средства и спазмолитики. После того как боль утихнет — обычно это происходит на третий день — следует приняться за гимнастику.

Кроме того, медик перечислил несколько упражнений, которые помогут улучшить физическое состояние. Выполняя одно из них, следует подойти к стене и опереться на нее руками. Одну ногу согнуть в колене, другую выпрямить и отставить назад. Затем нужно сделать приседание, тянув икроножную мышцу и стараясь не наклонять корпус. Это упражнение позволяет растянуть и разгрузить коленные суставы и снизить боль при обострении гонартроза.

Еще одно упражнение позволяет растянуть поясничный отдел и уменьшить боль в пояснице. Для этого нужно лечь на живот и вытянуть руки перед собой, при этом ноги развести на ширину плеч. По очереди одновременно поднимать сначала правую руку и левую ногу, а потом левую руку и правую ногу. Повторить комплекс нужно 10-20 раз.

Также врач описал упражнение, которое позволяет растянуть поясничный и грудной отдел позвоночника, уменьшить боль в пояснице и устранить межреберную невралгию. Нужно лечь на спину и вытянуть руки перед собой. При этом сложить вместе ладони, ноги согнуть в коленях, а колени и стопы соединить. Далее выполнить боковые скручивания: соединенные колени повернуть влево, а руки вправо. При этом стремиться к тому, чтобы руки и колени коснулись пола с разных сторон. Затем поменять стороны, повторить комплекс следует 10-20 раз, сообщает «АиФ».

Читайте также: Привычка бояться: почему жители городов больше подвержены страху