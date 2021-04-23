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Бородинская панорама расскажет о советском модернизме в архитектуре
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Бородинская панорама расскажет о советском модернизме в архитектуре

Ольга Маркова

Культура

Музей-панорама «Бородинская битва» 24 апреля приглашает москвичей и гостей столицы послушать лекцию «Форма времени. Советский модернизм в архитектуре».

Мероприятие посвящено необычной архитектуре здания панорамы — оно является воплощением оттепели шестидесятых. Построенное в годы технического прорыва человеческой мысли здание воплотило в себе не только прогресс, но и свободу общественной жизни.

Участников встречи ждет рассказ о том, какими были первые архитектурные проекты для музея, какие приемы использовали архитекторы, сообщается на сайте панорамы.

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лекцияБородиноархитектура и строительство
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