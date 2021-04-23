Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Более 80 московских школьников получили дипломы всероссийских олимпиад
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Более 80 московских школьников получили дипломы всероссийских олимпиад

Полина Долганова

Образование

В Москве и Липецке были подведены итоги двух всероссийских школьных олимпиад. Их победителями стали 86 учащихся столицы.

Дипломы победителей олимпиады по немецкому языку получили четверо москвичей. Еще 29 школьников завоевали призовые места. Впервые победителем финального этапа состязаний стала ученица школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых Элизабет Пфанненшмидт. Ранее она уже становилась призером олимпиады по французскому языку.

Заключительный этап олимпиады по географии прошел с 16 по 22 апреля на базе Липецкого государственного педагогического университета имени П. П. Семенова-Тян-Шанского. Победу завоевала ученица 11-го класса Ольга Овчинникова из школы № 1561. Еще 39 учеников из разных образовательных учреждений оказались призерами финального тура.

Всероссийская олимпиада проводится по 24 предметам, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ-2021

школьная олимпиадаВсероссийская олимпиадаолимпиада
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где найти мужа: быстро, с комфортом и чтоб уж наверняка

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Папа, заплати мне за пятерку в школе

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не сдашь ЕГЭ — будешь «бутербродом»: как работает уличная реклама

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит платить психологам и коучам

Вадим Панов
Вадим Панов

«90 процентов чего угодно — полная чушь»: кто воспитает писателя

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Путин слов на ветер не бросает

Все мнения
О проекте
Читайте нас в