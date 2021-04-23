Более 80 московских школьников получили дипломы всероссийских олимпиад

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В Москве и Липецке были подведены итоги двух всероссийских школьных олимпиад. Их победителями стали 86 учащихся столицы.

Дипломы победителей олимпиады по немецкому языку получили четверо москвичей. Еще 29 школьников завоевали призовые места. Впервые победителем финального этапа состязаний стала ученица школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых Элизабет Пфанненшмидт. Ранее она уже становилась призером олимпиады по французскому языку.

Заключительный этап олимпиады по географии прошел с 16 по 22 апреля на базе Липецкого государственного педагогического университета имени П. П. Семенова-Тян-Шанского. Победу завоевала ученица 11-го класса Ольга Овчинникова из школы № 1561. Еще 39 учеников из разных образовательных учреждений оказались призерами финального тура.

Всероссийская олимпиада проводится по 24 предметам, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

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