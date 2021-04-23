ВДНХ пригласила москвичей на семейную программу со спектаклями и мультфильмами

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Главная выставка страны в выходные, 24 и 25 апреля, приглашает детей и их родителей на семейную программу, которая пройдет в павильонах «Рабочий и колхозница» и «Космонавтика и авиация». Мероприятия состоятся в рамках образовательного проекта «Знание. ВДНХ».

В субботу, 24 апреля, под статуей Веры Мухиной продолжится цикл программ «Оживающие диафильмы». Юные и взрослые москвичи увидят истории про Винни Пуха и его друзей. Автор цикла Алиса Гребенщикова, художник Екатерина Белявская и актеры МХАТ имени Горького расскажут об известных героях совершенно в ином ключе.

На следующий день в павильоне «Рабочий и колхозница» состоится премьера спектакля «Можно я буду живой» проекта «Всюду театр». Зрителям предстоит увидеть необычную интерпретацию сказки «Золушка». В спектакле использованы театр теней, тряпичные куклы, красивые декорации и необычные костюмы-трансформеры.

А в центре «Космонавтика и авиация» в выходные покажут мультфильмы «Белка и Стрелка. Звездные собаки» и «Белка и Стрелка. Лунные приключения».

Участие в мероприятиях — бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте выставки.

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