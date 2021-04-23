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Итоги форсайт-проекта «Москва-2050» будут подведены 3 июня
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Итоги форсайт-проекта «Москва-2050» будут подведены 3 июня

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, улица Ильинка, 4 Карта всех событий

Итоги прошедшего в столице форсайт-проекта «Москва-2050» подведут 3 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Института Генплана Москвы.

В сообщении отмечается, что результаты проекта будут представлены в рамках деловой программы ежегодной выставки «АРХ Москва» в Гостином дворе. Итогом проекта станет карта трендов и возможностей для столицы. Куратором мероприятия выступила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов отвечал за архитектурно-градостроительную секцию.

По мнению Княжевской, трансформация больших городов на протяжении всей истории всегда была связана с развитием градостроительства и архитектурного планирования.

Уже на сегодняшний день, по словам председателя Москомархитектуры, необходимо сформулировать тот образ и те ценности Москвы, которые горожане захотят видеть несколько десятилетий спустя.

Отмечается, что к форсайту удалось привлечь около 200 экспертов из разных сфер. В рамках проекта состоялось пять экспертных сессий, был организован конкурс студенческих работ ВШЭ и Финансового университета.

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов заявил, что проект помогает сформировать определенный сценарий развития Москвы. Он утверждает, что по итогам «Москвы-2050» были сформулированы более 500 направлений развития города, многие из которых кажутся перспективными, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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