Жилой дом 1970-х годов постройки отремонтируют в центре Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Ходынская улица, 10с1 Карта всех событий

Согласован проект капитального ремонта дома 1970-х годов постройки на Ходынской улице. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

В сообщении уточняется, что ремонт будет осуществляться по адресу улица Ходынская, дом 10, строение 1.

Руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева рассказала, что в 12-этажном доме рабочие отремонтируют фасад: будет осуществлена его промывка, окраска и обработка поверхности. Цоколь заново облицуют керамической плиткой, восстановят козырьки и установят новые флагодержатели. Также запланирован ремонт балконов. Подъезды дома будут обновлены изнутри.

Кроме того, специалисты модернизируют инженерно-техническую систему здания, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что в Восточном районе Москвы отремонтируют здание 1955 года постройки.

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