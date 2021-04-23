Дом 1955 года постройки отремонтируют в Восточном районе Москвы
Россия, Москва, Восточный административный округ, район Восточный, Главная улица, 11 Карта всех событий
Трехэтажный жилой дом 1955 года постройки отремонтируют в Восточном районе столицы. Об этом стало известно в пятницу, 23 апреля.
Здание находится по адресу Главная улица, дом 11. Специалисты обновят системы водо- и теплоснабжения, починят крышу и приведут в порядок сеть электроснабжения.
Кроме того, работы проведут в подъезде дома и на его фасаде, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.
Ранее сообщалось о том, что дом на Садовой-Сухаревской улице капитально отремонтируют.
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