Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Дом 1955 года постройки отремонтируют в Восточном районе Москвы
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Дом 1955 года постройки отремонтируют в Восточном районе Москвы

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Восточный административный округ, район Восточный, Главная улица, 11 Карта всех событий

Трехэтажный жилой дом 1955 года постройки отремонтируют в Восточном районе столицы. Об этом стало известно в пятницу, 23 апреля.

Здание находится по адресу Главная улица, дом 11. Специалисты обновят системы водо- и теплоснабжения, починят крышу и приведут в порядок сеть электроснабжения.

Кроме того, работы проведут в подъезде дома и на его фасаде, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось о том, что дом на Садовой-Сухаревской улице капитально отремонтируют.

Читайте также: Капитальный ремонт проведут в жилом доме в Басманном районе

капремонтрайон Восточныйдом
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где найти мужа: быстро, с комфортом и чтоб уж наверняка

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Папа, заплати мне за пятерку в школе

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не сдашь ЕГЭ — будешь «бутербродом»: как работает уличная реклама

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит платить психологам и коучам

Вадим Панов
Вадим Панов

«90 процентов чего угодно — полная чушь»: кто воспитает писателя

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Путин слов на ветер не бросает

Все мнения
О проекте
Читайте нас в