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Приложение «Умная платежка» запустили в Московской области
Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Приложение «Умная платежка» запустили в Московской области

Елена Фролова

Общество

Приложение для удобной и быстрой оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) «Умная платежка» запустили в Московской области. С его помощью жители региона смогут экономить за счет кешбэка. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

— Как правило, удобство приносит именно цифровое решение. Мы создали приложение «Умная платежка». Его можно установить на телефон, либо зайти в личный кабинет на сайте. Там указано все: тарифы, перерасчеты, льготы. Желающие могут передать показания и оплатить услуги без комиссии. А еще — поставить напоминание, чтобы не пропустить сроки оплаты и не получить пени, — объяснил Андрей Воробьев в Instagram.

Как пояснил губернатор, жителей региона будут поощрять за своевременную оплату. Для этого была разработана программа «Коммунальный бонус». В настоящие время многие горожане получают подобные бонусы от банков и магазинов. Теперь по данной схеме у владельцев жилья будут появляться скидки на услуги ЖКХ, транспорт или покупки, отмечает телеканал 360.

При этом глава области подчеркнул, что нужно отказаться от бумажной оплаты и не допускать просрочек. За год бонусная программа позволит незаметно сэкономить несколько тысяч рублей.

Читайте также: «Оплатил не глядя»: какие ошибки совершают москвичи при оплате услуг ЖКХ

Андрей Воробьевприложениеплата ЖКХ
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