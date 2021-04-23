Профессиональный садовод поделился советами, как ухаживать за кустами весной

Фото: Михаил Воробьев, «Вечерняя Москва»

Дачный сезон у многих садоводов и огородников уже начался. В настоящий момент самым модным кустом считается жимолость, которая обладает настоящей сибирской выносливостью, дает вкусные плоды и почти не подвергается болезням. Профессиональный садовод Алексей Володихин поделился советами, как получить большой урожай с кустов.

Большинство дачников уже не сажают картошку в промышленных масштабах, а выращивает что-то для души. Самым идеальным вариантом становится то, что не требует особенного ухода и дает много вкусных плодов. Это могут быть крыжовник и смородина.

Как правило, эти кусты нужно сажать осенью, минимум за месяц до того, как промерзнет почва. За это время растения смогут укорениться. Кроме того, весной эти ягодные растения просыпаются очень рано. Современные сорта являются более устойчивыми к болезням, отличаются продуктивностью и крупными вкусными ягодами. А более 50 лет назад в институте имени Макса Планка вывели гибрид крыжовника и черной смородины, который называется йошта.

Как пояснил садовод Алексей Володихин, существует три основных правила успеха, позволяющих получить большой урожай смородины и крыжовника. Для начала нужно вырезать у этих кустов все старые, больные ветки, отмечает телеканал 360.

— Все, что старше пяти лет, обязательно вырезаем — чем больше старых веток в кустах, тем хуже они плодоносят, — объяснил Алексей Володихин.

При этом он уточнил, что ветки надо обрезать чуть глубже уровня земли. Дело в том, что если оставить пенек хотя бы в один сантиметр, то там обязательно поселятся какие-нибудь вредители. Также важно помнить про подкормку. Во время роста надо использовать азот, при цветении – фосфор, а при плодоношении – калий. Можно брать как органику, так и минеральные удобрения. Однако, по словам эксперта, главное не перекормить, так как это может привести к болезням. Третий пункт – обязательная обработка от вредителей.

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