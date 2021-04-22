Тяпки для грядки: какие инструменты должны быть у каждого дачника

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Скоро майские праздники! В это время дачники обычно обновляют инструменты к новому сезону. О товарах для работы в саду рассказал «Вечерке» консультант магазина товаров для дачи Андрей Баюшкин.

Сегодня в продаже очень много приспособлений для работы в саду, есть и просто уникальные «умные гаджеты». Хочу напомнить самым «жадным» садоводам: ваши инструменты как минимум нужно где-то хранить, они требуют заботы и ухода, так что не надо скупать все, на что у вас может хватить денег. Будьте разумны в тратах, вспомните, какие инструменты у вас есть, и оцените предложения рынка. Лопаты, грабли, сучкорезы, тяпки — они нужны всегда, а иногда нуждаются в обновлении.

Сравните: старые лопаты весили порой до пяти килограммов, новые — почти невесомы! То же можно сказать и о граблях: поликарбонатные изделия легки, удобны, ими работать — удовольствие.

Конечно, каждый год на прилавках появляются новинки, но далеко не все они на самом деле нужны. Поэтому, что называется, включайте голову!

Грядки по моде

Сейчас в моде пластиковые «стенки» для грядок (правильно это называется «модульная система грядок»), а также поликарбонатная лоза, из которой можно «сплести» клумбу любой формы. Очень удобно, красиво, облегчает уход за растениями.

Цена: от 990 рублей

Отпугиватели кротов и насекомых

Некоторые говорят, что они и правда работают, другие разочаровались… Где истина? Никто не скажет. Но если у вас газон перепахал крот, вы все равно захотите попробовать прогнать его восвояси, а это будет самый гуманный способ.

Цена: от 660 рублей.

Плодосъемник

Рукодельные люди делают его и из пластиковых бутылок, но стоит ли? Стоят эти нехитрые приспособления копейки, а яблоки, груши или сливы снимают легко и без повреждений и, что самое главное, даже с высоты!

Цена: от 160 рублей.

Крутая тачка

Выбирайте ту, у которой самое широкое колеса — не прогадаете. Одноколесная тачка маневренна, легка, она проскочит даже там, где другим тесно.

Цена: от 1200 рублей.

Культиватор

А вот рекомендуемый многими культиватор на участке нужен далеко не всем, хотя он и удобен. Но на ухоженном огороде он отлично проявит бойцовские качества: взрыхлит землю, разобьет комочки. Если земля у вас проблемная, любит покрываться коркой и пока еще находится под властью сорняков, вам этот инструмент не нужен.

Цена: от 700 рублей (ручной), от 4500 рублей (с двигателем).

Косилки косят, но не от работы

Газонокосилка на колесиках подойдет только тем, кто уже привел участок в порядок: в иных случаях вы просто очень быстро затупите ее нож или погубите ее вовсе. Электрическая газонокосилка «разведет» вас и на покупку удлинителя. Бензиновые косилки или аккумуляторные имеют свои плюсы. Но и минусы: первые источают не слишком приятный аромат, вторые быстро садятся, но зато мобильны без шнура.

Цена: от 3700 рублей.

Шредер садовый

Так называют измельчители, позволяющие превратить почти в пыль мелкие веточки, листву, прочий садовый мусор. Это стоящая покупка для тех, кто понимает, насколько важен для сада компост.

Цена: от 9000 рублей.

Цветы, держитесь!

Кольца, лесенки, изящные подпорки — это то, что позволит вам удерживать в «товарном» положении «головы» пионов, клематисы, высокорослые томаты и т.д.

Цена: от 89 рублей.

Тапенеры

Планируете выращивать растения, нуждающиеся в подвязке? Хит последних лет, тапенер, вам в помощь: никаких веревочек, никаких проволочек и лесок — р-раз! — и нужная плеть «пристрелена» специальным устройством туда, куда нужно. Если тапенер вам кажется баловством, приобретите пластиковые клипсы для закрепления плетей, очень удобная штука.

Цена: от 1300 рублей.

Подсвети свой сад

Светодиодные фонари и светильники на солнечных батареях — прекрасное изобретение для любителей сада. Аккумуляторы устройств подзаряжаются в течение дня. С помощью таких светильников вы можете устроить в саду подсветку, акцентировать внимание на каких-то особенно красивых уголках, отдельных растениях.

Цена: от 200 рублей.

Опрыскиватель

Нужная вещь — иначе не побороть ни вредителей, ни болезни. Совсем дешевые небольшие баллончики из легкого пластика (около 100 рублей) не берите — быстро выходят из строя. Более тяжелые баллоны с нагнетателем давления — то, что нужно. Удобны те, что имеют ремень, их можно надеть на спину или на плечо, что облегчает работу.

Цена: от 1700 рублей.

Лопата штыковая

Ваш выбор — сталь или титан, последний легче, и к нему почти не прилипает земля. Лучше выбирать цельнолитое изделие: чтобы тулейка (деталь, держащая лопату и черенок в «объятиях») была не приварена к полотну, а отлита вместе с ним. Не бойтесь пластиковых черенков — они вполне надежны.

Цена: от 220 рублей.

Грабли садовые

Садовые грабли, необходимые для выравнивания земли и рыхления, нужны всем. Старые варианты — металлические грабли на деревянном черенке — сейчас уступают место современным пластиковым, поликарбонатным граблям, более легким и удобным. Если берете грабли старого образца, берите те, в которых трубка для черенка приварена к рабочей части, причем всплошную.

Цена: от 350 рублей

Никуда без вил

Перекопка почвы, рыхление, работа с компостом — без вил на огороде никуда. Специалисты говорят, что лучшие в смысле удобства вилы — те, что с черенком, на котором есть навершие — Т-образная рукоятка.

Цена: от 1500 руб лей.

Лопата «Торнадо»

Широко разрекламированная и оправдавшая себя лопата помогает перекопать участки земли быстро и качественно, спину с ней сорвать невозможно. Но есть важное «но»: целину эта лопата не любит.

Цена: от 1600 рублей.

Кстати, для работы вам пригодятся перчатки, можно с «коготками», которыми удобно рыхлить. Собираетесь работать с садовой химией — делайте это в нитриловых перчатках, для остальных работ подойдут трикотажные.

Цена: от 15 рублей.

Грабли веерные

Как на вкус и цвет товарища нет, так и тут: одни садоводы будут рекомендовать новичкам веерные грабли из стали, другие давно голосуют за пластик или поликарбонатный вариант. Металлические, конечно, надежны. Но зато поликарбонатными граблями листву сгребать — одно наслаждение!

Цена: от 490 рублей.

Резать и кромсать

Различные секаторы, садовые ножницы, сучкорезы — удобные инструменты. Без качественного секатора в саду точно не обойтись, сучкорезы помогут привести в порядок и кусты, и живую изгородь. Но с толстыми ветвями эти инструменты не справятся, придется приобрести ножовку или пилу. Понимая, что именно вы хотите обрезать или спиливать, проконсультируйтесь у продавца — каков максимальный диаметр реза у того или иного приглянувшегося вам изделия.

Цена: от 399 рублей.

И НА ЭТО СПОСОБНА ТРАВА!

Одной из самых ожидаемых фишек последнего времени можно назвать батарейку, которая работает на энергии, получаемой от... скошенной травы! Правда, чтобы ее запустить, нужны химикаты. Но пока это лишь наше будущее, просто используйте скошенную траву как удобрение и не пожалейте денег как минимум на два компостных ящика. Цена, в зависимости от размера, от 2500 рублей.

УМНЫЕ, НО ДОРОГИЕ

Кастрюля, которая сама варит варенье, стоит лишь включить ее в розетку; датчик увлажнения почвы и воздуха в теплице, который сам пишет СМС-сообщения; оросительный комплекс, напоминающий внешне Дарта Вейдера, принимающий решения о начале полива растений или его окончании — современные технологии для сада и огорода способны поразить любого.

Ну будем объективны: вы потянете это? Электронные гаджеты для сада — конечно, это наше будущее, но не слишком ли быстро мы его приближаем? Поскольку инновационных предложений немало, будьте... адекватны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Аксенова-Кузьмина, дизайнер:

— Не каждый из нас имеет на участке сарай, а инструменты требуют ухода. Придумать для них хранилище не так трудно: достаточно сделать небольшой навес, а под ним, на досках, развешивать инструменты на гвоздиках. Для более крупных инструментов под навесом можно натянуть хоть цепи, хоть обычную толстую леску: поставив за нее лопату или грабли, вы точно будете знать, что они не упадут и не намокнут под дождем.

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