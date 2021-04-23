Новая череда вспышек произошла на Солнце

Фото: pixabay.com

Астрономы третий день подряд фиксируют на Солнце уникальную череду вспышек, при этом индекс вспышечной активности небесного светила увеличился до «оранжевого» уровня. Об этом сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П. Н. Лебедева.

По данным лаборатории, в четверг астрономы зафиксировали 11 вспышек, мощность которых оценивалась как класс С и выше.

Череда из трех вспышек произошла на Солнце и в пятницу, 23 апреля. Они случились 08:09, 05:37 и 04:32 по московскому времени. Отмечается, что в воскресенье, 25 апреля, Землю с вероятностью до 40 процентов накроет небольшая магнитная буря, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в четверг, 22 апреля, астрономы заметили на Солнце три не очень мощные вспышки, следовавшие друг за другом — в 07:10, 08:00 и 08:50.

Специалисты напомнили, что облака плазмы, которые выбрасываются при вспышках, провоцируют на Земле магнитные бури. По словам заведующего лабораторией Сергея Кузина, это случается спустя два–три дня после вспышки.

Слабая буря может привести к небольшим сбоям в работе энергетических систем. Кроме того, такие бури могут повлиять на пути миграций животных и птиц. Более мощные бури отражаются на работе коротковолновой связи и работе систем навигации. Также они могут вызвать сбои напряжения в промышленных сетях.

Читайте также: «Мы работаем на будущее»: ученый объяснил, зачем людям нужно изучать космос