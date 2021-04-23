Кремль: Правительство продолжает рыночную регулировку цен

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Правительство продолжает вести работу по рыночному регулированию цен на базовые продукты. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 23 апреля.

— Рыночная регулировка цен — это то, о чем неоднократно уже говорил президент, в том числе в послании. Эта работа продолжается правительством, — сказал представитель Кремля.

Так Песков прокомментировал сообщения о том, что россияне вынуждены экономить на базовых продуктах не только из-за падения доходов, но и из-за отставания индексации прожиточного минимума от продуктовой инфляции.

Также он добавил, что президент говорил о падении доходов не только в России, но и во всех странах мира, которое произошло из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.

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