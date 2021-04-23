«Расплачиваться будут страданием»: Роза Сябитова высказалась о «треугольнике» с Макеевой

Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Телевизионная сваха Роза Сябитова высказала свое отношение к скандальной ситуации с участием актрисы Анастасии Макеевой, ее избранника и его бывшей жены, которую тот оставил ради артистки одну с четырьмя детьми.

— Что бы там не происходило, чем бы эта история не закончилась, расплачиваться все будут страданием. И бремя вины нравственной и социальной будет лежать на трех взрослых людях, которые в свои разборки втянули еще и детей! И будет ли счастлива Настя (такая талантливая актриса, за которой я давно наблюдаю), осознавая, что танком проехалась по чьей-то жизни? — написала Сябитова на своей странице в социальной сети Instagram.

Телеведущая отметила: если мужчина склонен к изменам, нет гарантии того, что он не совершит подобное еще раз. Сябитова уточнила, что участники скандала не нуждаются ни в чьих советах. По ее мнению, они не успокоятся до того момента, пока «все не разрушат».

Сваха порекомендовала всем, кто находится на пороге аналогичной ситуации, не вмешиваться в семью мужчины и дать обреченному браку угаснуть самостоятельно, чтобы не пострадать вместе с разрушившейся семьей.

Ранее супруга бойфренда Макеевой рассказала об отношениях в семье.

Напомним, что в феврале законная супруга Романа Малькова узнала о его отношениях с Макеевой. Мужчина стал редко общаться с детьми и прекратил поддерживать их финансово. Светлана осталась в Словении, воспитывая четверых детей одна.

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