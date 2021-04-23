Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Расплачиваться будут страданием»: Роза Сябитова высказалась о «треугольнике» с Макеевой
Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

«Расплачиваться будут страданием»: Роза Сябитова высказалась о «треугольнике» с Макеевой

Анастасия Колоскова

Звезды

Телевизионная сваха Роза Сябитова высказала свое отношение к скандальной ситуации с участием актрисы Анастасии Макеевой, ее избранника и его бывшей жены, которую тот оставил ради артистки одну с четырьмя детьми.

— Что бы там не происходило, чем бы эта история не закончилась, расплачиваться все будут страданием. И бремя вины нравственной и социальной будет лежать на трех взрослых людях, которые в свои разборки втянули еще и детей! И будет ли счастлива Настя (такая талантливая актриса, за которой я давно наблюдаю), осознавая, что танком проехалась по чьей-то жизни? — написала Сябитова на своей странице в социальной сети Instagram.

Телеведущая отметила: если мужчина склонен к изменам, нет гарантии того, что он не совершит подобное еще раз. Сябитова уточнила, что участники скандала не нуждаются ни в чьих советах. По ее мнению, они не успокоятся до того момента, пока «все не разрушат».

Сваха порекомендовала всем, кто находится на пороге аналогичной ситуации, не вмешиваться в семью мужчины и дать обреченному браку угаснуть самостоятельно, чтобы не пострадать вместе с разрушившейся семьей.

Ранее супруга бойфренда Макеевой рассказала об отношениях в семье.

Напомним, что в феврале законная супруга Романа Малькова узнала о его отношениях с Макеевой. Мужчина стал редко общаться с детьми и прекратил поддерживать их финансово. Светлана осталась в Словении, воспитывая четверых детей одна.

Читайте также: «Мужчина-манипулятор»: Ани Лорак рассказала о неудачном романе с футболистом Ребровым

Роза СябитоваАнастасия Макеевароман
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где найти мужа: быстро, с комфортом и чтоб уж наверняка

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Папа, заплати мне за пятерку в школе

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не сдашь ЕГЭ — будешь «бутербродом»: как работает уличная реклама

Все мнения
О проекте
Читайте нас в