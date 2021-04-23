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«Мужчина-манипулятор»: Ани Лорак рассказала о неудачном романе с футболистом Ребровым
Фото: instagram.com/anilorak

«Мужчина-манипулятор»: Ани Лорак рассказала о неудачном романе с футболистом Ребровым

Анастасия Колоскова

Звезды

Популярная исполнительница Ани Лорак рассказала об отношениях с известным украинским футболистом Сергеем Ребровым, с которым познакомилась на фестивале в Лондоне.

По словам певицы, у них со спортсменом возникла взаимная симпатия. После знакомства он стал всячески добиваться расположения Лорак, даже нашел ее номер телефона.

Участница «Евровидения» призналась, что Ребров в начале их отношений был ею одержим, но, добившись желаемого, быстро остыл. Он сообщил, что не готов к отношениям, и предложил певице роль любовницы. С этим Лорак не могла смириться. Через какое-то время она оборвала все отношения со спортсменом и сменила номер телефона.

— Мужчины порой не знают, чего хотят от жизни. Есть мужчины-манипуляторы. Вот он именно такой, — охарактеризовала футболиста Лорак в эфире телепередачи «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Ранее Ани Лорак раскрыла подробности романа со своим первым продюсером Юрием Фалесой.

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известный футболистАни Лоракроман
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