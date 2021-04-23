Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Россия, Москва, набережная Марка Шагала Карта всех событий

Инсталляции современных художников появятся на набережной Марка Шагала после реконструкции. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Отмечается, что композиции будут посвящены авангардистам Малевичу, Кандинскому, Татлину, Лисицкому и самому Шагалу.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Добавляется, что точный состав художников будет утверждаться позже.

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