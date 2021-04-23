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Инсталляции современных художников появятся на набережной Марка Шагала
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Инсталляции современных художников появятся на набережной Марка Шагала

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, набережная Марка Шагала Карта всех событий

Инсталляции современных художников появятся на набережной Марка Шагала после реконструкции. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Отмечается, что композиции будут посвящены авангардистам Малевичу, Кандинскому, Татлину, Лисицкому и самому Шагалу.

Инсталляции современных художников появятся на набережной Марка ШагалаФото: Telegram / Дептранс Москвы

Добавляется, что точный состав художников будет утверждаться позже.

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