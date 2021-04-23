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Латвия вышлет российского дипломата в знак солидарности с Чехией
Фото: flickr.com / Kārlis Dambrāns

Латвия вышлет российского дипломата в знак солидарности с Чехией

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич 23 апреля заявил, что Рига приняла решение выслать из страны российского дипломата в знак солидарности с Чехией.

— В знак солидарности с нашими чешскими союзниками и в связи с нарушениями Венской конвенции Латвия приняла решение выслать российского дипломата, — написал глава МИД Латвии в Twitter-аккаунте.

Ринкевич уточнил, что Латвия не потерпит «подрывной деятельности» на своей земле или на территории своих союзников.

Напомним, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что власти его страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В связи с этим было принято решение выслать из страны 18 российских дипломатов. Полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которые якобы причастны к случившемуся.

Москва объявила об ответных мерах, заявив о высылке из страны 20 дипломатов из Чехии. МИД РФ подчеркнул, что обвинения в причастности России к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными и голословными.

Взрыв во Врбетице

В чешской деревне Врбетице 16 октября и 3 декабря 2014 года произошли взрывы на складе боеприпасов. В результате первого погибли два человека. Причина взрывов не была до конца выяснена. По одной из версий, в случившемся виноваты рабочие склада.

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дипломатыРоссияЛатвия
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