Латвия вышлет российского дипломата в знак солидарности с Чехией

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Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич 23 апреля заявил, что Рига приняла решение выслать из страны российского дипломата в знак солидарности с Чехией.

— В знак солидарности с нашими чешскими союзниками и в связи с нарушениями Венской конвенции Латвия приняла решение выслать российского дипломата, — написал глава МИД Латвии в Twitter-аккаунте.

Ринкевич уточнил, что Латвия не потерпит «подрывной деятельности» на своей земле или на территории своих союзников.

In solidarity with our Czech allies and due to the violations of Vienna Convention #Latvia has decided to expel a Russian diplomat. Latvia will not tolerate subversive activities on its soil or that of its partners and allies

🇱🇻 🤝 🇨🇿 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 23, 2021

Напомним, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что власти его страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В связи с этим было принято решение выслать из страны 18 российских дипломатов. Полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которые якобы причастны к случившемуся.

Москва объявила об ответных мерах, заявив о высылке из страны 20 дипломатов из Чехии. МИД РФ подчеркнул, что обвинения в причастности России к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными и голословными.

Взрыв во Врбетице

В чешской деревне Врбетице 16 октября и 3 декабря 2014 года произошли взрывы на складе боеприпасов. В результате первого погибли два человека. Причина взрывов не была до конца выяснена. По одной из версий, в случившемся виноваты рабочие склада.

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