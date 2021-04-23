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Названы даты сдачи ЕГЭ в Подмосковье
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Названы даты сдачи ЕГЭ в Подмосковье

Елена Фролова

Образование

Даты сдачи Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) утвердило Министерство образования Московской области. Так, выпускникам предстоит экзаменация по школьным предметам с 31 мая по 17 июля.

В первый день пройдут экзамены по географии, литературе и химии. Знания по русскому языку будут проверять 3 и 4 июня. А 7-го числа состоится экзамен по профильной математике. Историю и физику одиннадцатиклассники будут сдавать 11 июня.

В середине месяца (15-го числа) запланирована экзаменация по обществознанию, а 18 июня — по письменной части иностранного языка и биологии. Тем временем устную часть иняза наметили на 21 и 22 июня. Информатику ребятам нужно будет сдавать 24-го и 25-го числа, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Резервными днями для ЕГЭ станут 28 и 29 июня, а также 2 июля. Уточняется, что в 2021 году на территории Подмосковья Единые госэкзамены собираются сдавать около 40 тысяч выпускников. Из них 37 тысяч оканчивают школу в этом году.

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