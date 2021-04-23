Названа дата проведения тренировочного ЕГЭ по информатике

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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) планирует провести тренировочный Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике на компьютерах 27 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 23 апреля.

Всероссийский тренировочный экзамен позволит отработать новую технологию на практике. В нем поучаствуют 3477 пунктов проведения ЕГЭ по информатике.

Замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский сообщил, что к 27 апреля вся необходимая для проведения экзамена техника должна быть подготовлена, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор утвердили расписание Единого государственного экзамена на 2021 год.

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