В Рособрнадзоре ответили на вопрос о переносе ЕГЭ для столичных школьников

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Рособрнадзоре не обсуждали вопрос о переносе срока сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников московских школ из-за скачков заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 12 апреля.

— Такой перенос (для столичных выпускников — прим. «ВМ») не обсуждается. ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всей страны, — говорится в сообщении.

Экзамены будут проведены в соответствии со всеми мерами эпидемиологической безопасности, которые были рекомендованы Роспотребнадзором, сообщает Интерфакс.

Ранее стало известно, что ЕГЭ проведут с 31 мая по 22 июня. Резервные дни для сдачи экзаменов назначены на 28 июня и 2 июля.

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