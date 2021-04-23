Аллерголог назвал способы борьбы с аллергией на шерсть кошек

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Создана вакцина, которая помогает легче переносить аллергию на шерсть кошек. В настоящий момент российские ученые проводят доклинические испытания препарата. Насколько востребованной может стать данная разработка, рассказал терапевт, аллерголог Андрей Звонков.

По его мнению, никто не застрахован от аллергии на кошек, так как гиперреакция может проявиться даже у тех, кто большую часть жизни держал домашних животных, не испытывая особенного дискомфорта.

— Может быть так, что на одну кошку не было аллергии, а на другую — появилась. А бывает, что меняется реакция иммунитета — и возникает аллергия на кошек, — пояснил Андрей Звонков.

Эксперт считает, что заранее этого предугадать нельзя. При этом он добавил, что самым действенным способом борьбы с этим заболеванием является полный отказ от контактов с кошками. Как правило, для любителей домашних животных это слишком сложно, отмечает «Радио 1».

Следующий способ — специальная терапия. Основной ее задачей является снижение чувствительности к аллергенам.

— Десенсибилизация — когда в течение нескольких месяцев в организм человека вводят микродозы аллергена. Однако во время лечения вне этой терапии контактировать с аллергеном нельзя. Данный способ дает 60–70 процентов эффективности, — добавил аллерголог.

Он также отметил, что разработанная вакцина должна стать гораздо эффективнее.

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