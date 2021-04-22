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Иммунолог заявил, что у каждого пятого москвича есть аллергия на кошек
Фото: Pixabay

Иммунолог заявил, что у каждого пятого москвича есть аллергия на кошек

Иван Юминов

Здоровье

Примерно 20 процентов жителей Москвы и области имеют аллергию на кошек. Об этом заявил заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета, академик РАН Александр Караулов в четверг, 22 апреля.

— Я напомню, что около 20 процентов населения Москвы и Московской области имеют сенсибилизацию к аллергенам кошек, это четкие данные, — рассказал специалист.

Признаками аллергической реакции могут являться кашель, заложенность носа и затрудненное дыхание. Также иногда отмечаются сухость кожи и слезотечение.

Обострение астмы и аллергических симптомов может произойти даже при контакте с кем-то, у кого живут кошки. Для этого даже необязательно жить с этими животными, приводит слова Караулова ТАСС.

Ранее аллерголог предупредил о последствиях длительного приема антигистаминных препаратов.

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аллергияиммунологиякошки
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